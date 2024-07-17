Введено додаткові обмеження: Харківобленерго оновило графіки відключень з 17 по 19 липня

На Харківщині введено додаткові обмеження електропостачання та оновлено графіки відключень світла на 17 – 19 липня. Причина – аномальні погодні умови та складна ситуація в енергосистемі України через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Енергетики інформують про зміни у графіку погодинних відключень на найближчі три дні, з 17 по 19 липня.

В таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певних груп, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

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