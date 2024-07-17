На Харківщині викрито помічника окупантів: влаштувався «черговим» до відділку окупаційної поліції

Співробітники Служби безпеки викрили на деокупованій території Харківської області ще одного колаборанта, який допомагав російським загарбникам.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився мешканець міста Ізюм Харківської області, який до повномасштабного вторгнення рф в Україну був судовим розпорядником у місцевому суді.

Після окупації міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав фейкову посаду у незаконному правоохоронному органі рашистів – так званому «управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Там чоловіка призначили на посаду «помощника оперативного дежурного дежурной части отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)».Із середини липня до початку вересня 2022 року колаборант виконував в інтересах окупантів цілий комплекс протиправних обов’язків для становлення та функціонування каральних органів держави-агресора.

Він підтримував контрольно-пропускний режим у відділку окупаційної псевдополіції, забезпечував збереження зброї, боєприпасів та спецзасобів, які були їм передані для залякування населення, приймав та опрацьовував звернення місцевих жителів.

Також, за наявною інформацією, ворожий поплічник допомагав рашистам збирати інформацію про місцевих жителів, зокрема учасників руху опору.

За роботу на окупантів ворожий поплічник отримував заробітну плату в російських рублях. Після звільнення міста Ізюм зловмисник намагався переховуватись на території Дніпропетровської області, однак оперативники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Наразі колаборант перебуває під вартою.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости