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На Харківщині викрито ще одну освітянку: збиралась вчити українських дітей за стандартами рф

На Харківщині викрито ще одну освітянку: збиралась вчити українських дітей за стандартами рф

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювана — мешканка села Тавільжанка Купʼянського району, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну працювала заступником директора в місцевому закладі середньої освіти.

Під час окупації населеного пункту збройними силами рф освітянка допомагала впроваджувати загарбникам стандарти освіти держави-агресорки. За даними слідства, влітку 2022 року жінка добровільно очолила «Среднюю общеобразовательную школу с. Таволжанка» — заклад освіти, створений на матеріально-технічній базі місцевого ліцею.

Колаборантка повідомила педагогічному колективу про впровадження стандартів освіти рф, у тому числі викладання предметів виключно російською мовою.

Жінка отримала від окупаційної адміністрації свіжонадруковані підручники видавництва рф, організувала набір технічного персоналу та вчителів і прийом заяв від батьків учнів. Колаборантка підписувала табелі обліку робочого часу співробітників школи та забезпечувала виплату заробітної плати в російських рублях.

Також підозрювана встигла організувати свято, присвячене початку нового навчального року, з підняттям російського прапора.

Після деокупації підозрюваній вдалось втекти, наразі вона переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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