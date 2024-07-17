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Передавав дані про Сили оборони та ППО екскандидату у мери Харкова у рф: чоловіка судитимуть

Передавав дані про Сили оборони та ППО екскандидату у мери Харкова у рф: чоловіка судитимуть

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річногогромадянина за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 114-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений підтримував спілкування зі своїм знайомим — екскандидатом в мери Харкова, який вже є підозрюваним у низці злочинів та переховується від слідства на території держави-агресора.

Він через месенджер передавав товаришу інформацію про розташування Сил оборони у Харкові та засобів ППО у Харкові та передмісті.

Крім того, обвинувачений активно ділився своїми поглядами у проросійських чатах у Телеграмі. Чоловік писав повідомлення на кшталт того, що «Харьков ждет» так званого «освобождения» і висловлював сподівання, що Україна увійде до складу рф.

Також шанувальник «русского мира» називав окупантів «братьями», державу-агресорку — «россией-матушкой» та прославляв російських військових як «героев».

Крім того, у своїх публічних коментарях він принижував керівництво держави та Харківщини, закликаючи їх «поднимать белый флаг».

Правоохоронці викрили харківʼянина, він перебуває під вартою.

Фігуранта судитимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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