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Вибух міни на Харківщині: в ДСНС розповіли про постраждалих

Вибух міни на Харківщині: в ДСНС розповіли про постраждалих

У Вовчанську двоє людей підірвалися на вибухівці. Вони отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Обставини події з’ясовуються. Відомо, що постраждалі – чоловіки 1973 та 1968 р. н.

Нагадаємо, 12 липня внаслідок детонації вибухового пристрою в селі Стариця Чугуївського району Харківської області зазнали поранень троє людей: чоловіки 18 та 63 років і жінка 43 років.

7 липня близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у ліс неподалік села Циркуни Харківського району ймовірно на протитанковій міні підірвався легковий автомобіль. Загинули шестеро людей, зокрема 5-річний хлопчик та 2-місячне немовля.

Агентство Телевидения Новости

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