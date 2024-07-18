Вибух міни на Харківщині: в ДСНС розповіли про постраждалих

У Вовчанську двоє людей підірвалися на вибухівці. Вони отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Обставини події з’ясовуються. Відомо, що постраждалі – чоловіки 1973 та 1968 р. н.

Нагадаємо, 12 липня внаслідок детонації вибухового пристрою в селі Стариця Чугуївського району Харківської області зазнали поранень троє людей: чоловіки 18 та 63 років і жінка 43 років.

7 липня близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у ліс неподалік села Циркуни Харківського району ймовірно на протитанковій міні підірвався легковий автомобіль. Загинули шестеро людей, зокрема 5-річний хлопчик та 2-місячне немовля.

Агентство Телевидения Новости