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На Харківщині викрито жительку Ізюма: працювала спеціалісткою окупаційної адміністрації
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 31-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Дізнанням встановлено, що мешканка Ізюма під час захоплення міста збройними силами рф добровільно обійняла посаду «головного спеціаліста адміністративно-господарського відділу» окупаційної адміністрації.
Після деокупації колаборантка змогла втекти та наразі переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.