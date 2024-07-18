На Харківщині викрито жительку Ізюма: працювала спеціалісткою окупаційної адміністрації

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 31-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Ізюма під час захоплення міста збройними силами рф добровільно обійняла посаду «головного спеціаліста адміністративно-господарського відділу» окупаційної адміністрації.

Після деокупації колаборантка змогла втекти та наразі переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости