Добровільно вирішив працювати на ворога: на Харківщині судитимуть чоловіка

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений, маючи професійні знання і досвід роботи у сфері сільського господарства та продовольства, під час захоплення Куп’янщини збройними силами рф добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року чоловік очолив відділ у так званому «Управлении сельского хозяйства и продовольствия» в окупаційній адміністрації.

Колаборант організовував роботу відділу — віддавав вказівки й розпорядження підлеглим працівникам, проводив наради, затверджував функціональні обов’язки, а також доповідав про результати діяльності структурного підрозділу вищому керівництву.

Свої обов’язки обвинувачений виконував до вересня 2022 року. Після деокупації чоловіку вдалось втекти, наразі він переховується від правосуддя, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости