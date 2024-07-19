Рятував побратима: у Харкові попрощалися з бійцем бригади «Холодний Яр»

На Алеї Слави у Харкові попрощалися із захисником з селища Борова Сергієм Фальком, який загинув на Донеччині.

Про це повідомили в Борівській селищній раді.

Солдат Сергій Фалько з 2023 року захищав Батьківщину у складі 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Загинув 10 липня 2024 року в ході виконання бойового завдання поблизу села Андріївка Бахмутського району Донецької області. Під час ворожого артилерійського обстрілу він рятував побратима, але сам отримав смертельні поранення.

Провести Героя в останню путь приїхали рідні, друзі, бойові побратими, колишні колеги, керівник підприємства, на якому працював Сергій до мобілізації, земляки.

Командир та побратими солдата Сергія Фалька віддали честь загиблому товаришу. Вдові воїна передали нагородну пам’ятну монету 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Агентство Телевидения Новости