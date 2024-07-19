Окупанти скинули на Куп’янськ ФАБ-1500 та вдарили ракетами по Чугуєву: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби військові рф обстрілювали Харківський, Чугуївський та Богодухівський райони Харківської області. Дев’ятеро людей зазнали поранень, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську близько 22:06 внаслідок авіаційного обстрілу із застосуванням ФАБ-1500 пошкоджено приватний будинок та двоповерхову будівлю підприємства.

14:00 с. Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено п’ять приватних будинків та автомобіль.

10:15 с. Івашки, Богодухівський район. Внаслідок удару FРV-дроном знищено приватний будинок.

Вже сьогодні, 19 липня, близько 04:16 у місті Чугуїв. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Постраждали дев’ятеро людей, зокрема 14-річний хлопчик. Горіли дев’ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, два магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок.

Агентство Телевидения Новости