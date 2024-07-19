Дитина, поранена внаслідок ракетної атаки на Чугуїв, у важкому стані: дані поліції

19 липня близько 4:05 військовослужбовці збройних сил рф завдали двох ударів ракетами «Іскандер» по місту Чугуїв Харківської області. Серед дев’ятьох поранених – 14-річний хлопець. З вибуховими травмами його доставили до реанімації місцевої лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Перша ракета ударила в землю поруч з будинком. На місці події утворилася вирва розміром близько 5 на 4,5 м та глибиною понад 3 м. Друга ракета також влучила в землю поблизу іншого будинку. Розмір вирви – 3,5 м на 4 м, глибина близько 2 м.

В результаті обстрілу зазнали поранень дев’ятеро людей, серед яких 14-річний хлопець. Дитину у важкому стані доставили в лікарню.

Внаслідок ворожих ударів згоріли 10 легкових автомобілів. Пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, два магазини та адмінбудівля.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости