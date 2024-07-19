На Харківщині армія рф атакує в районі Вовчанська та Глибокого, активно застосовує бомбардувальну авіацію

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 липня. 877 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 73 авіаційних ударів, застосувавши 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4675 обстрілів, 139 з них – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Синьківка, Глушківка, Петропавлівка, Новоосинове Харківської області; Сіверськ, Лиман, Тимофіївка, Воздвиженка, Вовче, Костянтинівка, Єлізаветівка, Берестки, Константинопіль, Новоселівка Перша, Часів Яр, Північне, Торецьк, Олександропіль, Шевченко, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області; П’ятихатки на Запоріжжі.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости