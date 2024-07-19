Один загиблий, 11 поранених: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби поліцейські Харківщини провели 21 огляд місць обстрілів. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

У Чугуєві 19 липня близько 4:05 сталося влучання двох ракет, попередньо, «Іскандер», поряд із житловими будинками. Внаслідок обстрілу дістали поранення дев’ятеро цивільних громадян, у тому числі 14-річна дитина, учень ліцею. Повністю згоріли 10 легкових автомобілів. Багатоквартирні та приватні будинки, два магазини, адмінбудівля підприємства.

Обстріли 18 липня

У селі Глушківка внаслідок авіаційного обстрілу ФАБ-250 пошкоджено приватні будинки. Загинула цивільна жінка, дістали поранень двоє цивільних чоловіків. В населеному пункті виявлено нерозірваний КАБ-250.

Куп’янськ-Вузловий: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння трави.

Куп’янськ: внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю. Сталася пожежа. Також пошкоджена нежитлова будівля. Без потерпілих.

Село Івашки: внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено приватний будинок.

Село Шевченкове Перше: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння трави на площі 0,5 га.

Село Світличне: зафіксовано удари по населеному пункту. Без постраждалих.

Селище Козача Лопань. 18 липня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені три приватні домоволодіння.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 18 липня поліцейські вивезли з небезпечних районів 13 людей.

Агентство Телевидения Новости