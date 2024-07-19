Судитимуть інженера-землевпорядника, який розробив незаконну техдокументацію для кафе під Харковом

Влітку 2023 року інженер-землевпорядник на замовлення розробив незаконну та недостовірну технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, яка розташована у селищі Бабаї.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що власник кафе у вказаному населеному пункті незаконно захопив сусідню земельну ділянку, що належить державі та перебуває в постійному користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Щоб оформити все нібито законно, він звернувся до інженера-землевпорядника для оформлення необхідної технічної документації, на що останній погодився.

Обвинувачений спеціально та цілеспрямовано змінив координати поворотних точок меж земельних ділянок, змістивши їх на площу самовільно зайнятої земельної ділянки.

Своїми незаконними діями фігуранти завдали шкоди інтересам держави в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області в сумі понад 500 тис. гривень.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактом пособництва у самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1 КК України), а також у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Інженера-землевпорядника судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Як повідомлялось раніше, власнику кафе повідомлено про підозру заочно. Нині він переховується від правоохоронців, його оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости