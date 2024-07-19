Харківʼянин отримав 8 років за ґратами: вимагав 250 тис. доларів США

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 56-річного чоловіка у вимаганні з погрозою насильства, що завдало шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин, дізнавшись, що його знайомий, який є підприємцем, обвинувачується у низці злочинів проти власності, вирішив на цьому заробити. Починаючи з грудня 2021 року, чоловік став вимагати у підприємця 250 тис. доларів США.

У випадку відмови зловмисник погрожував фізичною розправою та заявив, що посприяє тому, щоб потерпілий опинився за ґратами й на волю вже не вийшов.

Здійснюючи психологічний тиск, зловмисник наголосив, що за підприємцем постійно слідкують і знають усе про його переміщення, тож сховатись не вийде.

Свої погрози обвинувачений неодноразово повторював. У січні 2022 року, щоб підтвердити серйозність своїх намірів, він на власному автомобілі перекрив дорогу автівці, за кермом якої знаходився потерпілий, та, погрожуючи, підкреслив, що той має передати гроші до кінця січня, інакше «наслідки неминучі».

Чоловіки домовились про зустріч в одному з ресторанів у Харкові. 17 січня 2022 року потерпілий передав зловмиснику першу частину обумовленої суми 150 тис. доларів США, одразу після чого вимагача затримали правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав та заявив, що не має відношення до переслідувань і погроз потерпілому, а кошти, які отримав від нього, нібито є платою за переоформлення долі в бізнесі їхнього спільного знайомого.

Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости