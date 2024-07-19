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Поширював пропаганду рф в соцмережі: на Харківщині СБУ викрила чоловіка

Поширював пропаганду рф в соцмережі: на Харківщині СБУ викрила чоловіка

Оперативники СБУ встановили, що 31-річний уродженець Харківської області розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для поширення протиправних матеріалів зловмисник використовував російські канали у мережі Телеграм.

Чоловік поширював дописи, у котрих зазначав, що правда на боці рф і російських військових чекають в Україні, як близьких приятелів. Також ворожий агітатор висловлював свою підтримку загарбникам і вважав себе «русским».

У одному із дописів агітатор висловлює своє бажання переїхати, «але не в сторону України».

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

Агентство Телевидения Новости

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