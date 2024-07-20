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Окупанти вночі атакували Україну ракетами та «шахедами»: більшість цілей збито

Окупанти вночі атакували Україну ракетами та «шахедами»: більшість цілей збито

У ніч на 20 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» (Воронезька обл., рф), однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16 ударними БпЛА типу Shahed (Курська обл., рф) та застосував один БпЛА невстановленого типу.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

У результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей:

12 ударних БпЛА Shahed – 131/136;один БпЛА невстановленого типу.

Агентство Телевидения Новости

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