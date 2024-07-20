У Харківській області відновили рух мостом, відбудованим після російського вторгнення

Міст на автомобільній дорозі Р-79 на Харківщині був зруйнований, аби загальмувати просування ворога на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Після того, як українські військові відкинули росіян, відразу почалися роботи з відновлення споруди, адже саме цією дорогою проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів.

Як зазначають в Службі відновлення, також ця дорога пов’язує відразу чотири райони Харківщини, тож відновлювати її треба було надзвичайно швидко.

«Для цього фахівці прийняли рішення відмовитися від класичних монолітних конструкцій та використати дві гофровані металеві труби, що в рази скоротило процес будівництва та значно здешевило вартість проєкту. Термін експлуатації таких труб не поступається залізобетонним конструкціям та є навіть довшим», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні роботи з капітального ремонту вже майже завершено – залишилося нанести дорожню розмітку та впорядкувати прилеглу територію.

Агентство Телевидения Новости