Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 59

Для удару по Барвінковому окупанти застосували ракети «Іскандер»: дані Харківської ОВА

Для удару по Барвінковому окупанти застосували ракети «Іскандер»: дані Харківської ОВА

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20 липня близько 4:10 за межами с. Лісне Харківського району зафіксоване влучання в лісовий масив, внаслідок чого сталася пожежа.

20 липня о 3:15 у місті Барвінкове Ізюмського району внаслідок обстрілу ракетами «Іскандер» об’єкта інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Двоє людей загинули, троє зазнали поранень.

20 липня 00:10 у с. Олексіївка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено три складські будівлі.

Обстріли 19 липня

23:45 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Водяне. Внаслідок обстрілу «Іскандер» пошкоджене зерносховище.

10:34 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу горів будинок.

9:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок артобстрілу горів дах житлового будинку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 