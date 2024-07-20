Для удару по Барвінковому окупанти застосували ракети «Іскандер»: дані Харківської ОВА

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20 липня близько 4:10 за межами с. Лісне Харківського району зафіксоване влучання в лісовий масив, внаслідок чого сталася пожежа.

20 липня о 3:15 у місті Барвінкове Ізюмського району внаслідок обстрілу ракетами «Іскандер» об’єкта інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Двоє людей загинули, троє зазнали поранень.

20 липня 00:10 у с. Олексіївка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено три складські будівлі.

Обстріли 19 липня

23:45 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Водяне. Внаслідок обстрілу «Іскандер» пошкоджене зерносховище.

10:34 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу горів будинок.

9:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок артобстрілу горів дах житлового будинку.

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