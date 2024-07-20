Армія рф обстріляла Укрзалізницю на Харківщині: є поранені, затримувався поїзд «Київ – Харків»

Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. Четверо залізничників зазнали поранень, пошкоджені будівлі та рухомий склад.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Також внаслідок ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова й поїзди сполученням Київ – Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці.

Також затримується Інтерсіті до Краматорська.

«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно – виконаємо задачу та довеземо кожного, зокрема із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності – відвеземо резервними мікроавтобусами», – зазначили в Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости