Дев’ять колаборантів встановили на Харківщині за тиждень

Поліція Харківщини протягом тижня встановила особи дев’ятьох колаборантів – це ті, кого оголосили в розшук, заочно повідомили про підозру або вже затримали.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Вони йшли на посади до незаконно створених під час окупації так званих «адміністрацій». Тут і спеціалісти господарських відділів, ЖКГ, фахівці з екології та природних ресурсів, діловоди», – повідомив Болвінов.

На Куп’янщині педагог одного з ліцею перейшла на бік росіян під час окупації, отримала від них посаду «директора» та впроваджувала російські стандарти навчання дітей. А у Дворічанській ОТГ на співпрацю із загарбниками пішла директорка місцевого ліцею. Серед тих, хто на фото, є й українські підприємці, які допомагали окупантам зі зв’язком та інтернетом.

«Кожен з них відповідатиме за законом. Кожному повідомили про підозру. Одна зі справ, підозру по якій оголошували раніше, – вже в суді. Переселенець з Донеччини приїхав на Ізюмщині ще у 2014 році. А коли росіяни прийшли до села Співаківка, же він осів, чоловік став у них «старостою», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости