Вісім цивільних мешканців Харківщини дістали поранення через обстріли: слідчі задокументували наслідки

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

20 липня військові рф завдали удари двома ракетами Іскандер-М по селищу Печеніги. Пошкоджено чотири приватні домоволодіння. Поранено цивільного чоловіка.

По селищу Білий Колодязь ворог завдав ударів дронами. Пошкоджено будинки. 21 липня внаслідок ворожого обстрілу у селі пошкоджено житлові будинки. Дістав поранення цивільний чоловік.

Селище Козача Лопань окупанти обстріляли керованими авіабомбами. Пошкоджено п’ять приватних будинків. 21 липня ворог знову обстріляв селище. Дістали поранення цивільні чоловік та жінка.

Військові рф здійснили ворожий удар FPV-дроном по селу Івашки. Пошкоджено магазин. Постраждали четверо людей.Внаслідок влучання ворожого дрону у місті Вовчанськ зруйновано будинок.

У селі Кругляківка через ворожий обстріл ФАБ-500 з модулем УМПК пошкоджено будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 з модулем УМПК у селі Колісниківка горіло поле з пшеницею. Пошкоджено житловий будинок, газову трубу.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости