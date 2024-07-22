У Харкові серед білого дня пограбували жінку: підозрюваного затримано

До поліції звернулась 50-річна жителька Салтівського району Харкова. Вона повідомила, що на вулиці на неї напав невідомий та відібрав гаманець та мобільний телефон.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У вкраденому гаманці були 9700 гривень. Правоохоронцям вдалося знайти та затримати зловмисника. Ним виявився 31-річний чоловік, у якого вилучені речі заявниці.

За даним фактом слідчі Харківського РУП № 2 повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости