Встановлено особу 28-річної колаборантки, яка після звільнення Харківщини втекла з окупантами

Під час окупації селища Великий Бурлук на Харківщині місцева жителька публічно висловлювала свою радість від приходу окупантів. Жінка розповідала знайомим, що «россия тут навсегда», запевняла, що при новій владі виросте рівень життя та висловлювала інші проросійські наративи.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Після деокупації підозрювана втекла і наразі переховується від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 28-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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