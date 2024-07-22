Поліція Харківщини викрила групу шахраїв: зловмисники представлялись працівниками служби безпеки банку

Правопорушники здійснювали дзвінки від імені працівників служби безпеки банку та, під приводом недопущення проведення несанкціонованих банківських операцій, дізнавалися необхідну конфіденційну інформацію та отримували доступ до управління рахунками.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Надалі, використовуючи гаджети з функцією NFC для безконтактної оплати вони переводили в готівку кошти в магазинах побутової техніки та банкоматах.

Правоохоронці задокументували діяльність 11 фігурантів. Проведено обшуки за місцями їх мешкання на території Харківської та Київської областей.

Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 27 банківських карток, 100 сім-карток та понад 90 стартових пакетів мобільних операторів, а також 100 пристроїв для генерації сім-карток та грошові кошти.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За санкцією статті їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Кіберполіція закликає громадян бути обачними та рекомендує не повідомляти стороннім дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS від банку або оператора зв’язку.

«Памʼятайте, що справжній працівник банку ніколи не запитує таку інформацію», – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости