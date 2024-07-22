На Харківщині судитимуть чоловіка: активно підтримував «русский мир»

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 50-річного чоловіка за фактами колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 6 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до Червонозаводського районного суду Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що мешканець міста Купʼянськ під час захоплення міста активно підтримував «русский мир». Серед місцевих жителів він переказував кремлівські наративи та додавав, що чекає на «освобождение всей территории Украины».

Проте словами обвинувачений не обмежився та свідомо пішов на співпрацю з «новою владою».

Колаборант впровадив інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру шляхом встановлення та підключення у Купʼянську супутникового телебачення рф «Газпром космические системы». Це сприяло транслюванню пропагандистського телебачення та налагодження інтернету для російських військових.

Серед іншого, чоловік навіть встиг надати дати інтервʼю, де не приховував того, що добровільно співпрацює з ворогом.

Нині обвинувачений переховується від українського правосуддя на території Європи. Його оголошено у розшук.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости