Самовільно зайняв ділянку на березі водойми на Харківщині та зробив платний вхід: викрито підприємця

За процесуального керівництва Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру підприємцю за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого щодо земель в охоронних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що підприємець з міста Первомайський облаштував зону відпочинку на земельній ділянці, яка перебуває в комунальній власності Первомайської міської ради.

Не маючи жодних дозвільних документів, діючи всупереч вимогам Земельного і Водного кодексів України, підозрюваний самовільно зайняв ділянку площею близько 1,8 га, яка розташована на березі місцевого ставка і перебуває в охоронній зоні.

Підприємець огородив територію дерев’яним парканом, облаштував мангальні зони, поставив альтанки й дерев’яні столи.

Підозрюваний організував платний вхід на територію цієї «бази відпочинку», обмеживши таким чином вільний доступ людей до берега водойми.

Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости