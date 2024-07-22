Затримано 14 учасників міжрегіональної групи: продавали наркотики у 8 областях включно із Харківською
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та припинено діяльність міжрегіональної організованої групи, яка налагодила канал наркоторгівлі на території України.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
14 особам повідомлено про підозру у виготовленні психотропних речовин та наркотичних засобів, а також їх збуті (ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, організував наркобізнес 25-річний житель Дніпра. Учасники організованої групи займалися виробництвом та торгівлею Альфа-PVP і амфетаміну, а також канабісу.
Наркоторговці діяли на території столиці, Харківської, Сумської, Донецької, Одеської, Київської, Дніпропетровської, Чернівецької та Миколаївської областей.
Вони пропонували та збували свою «продукцію» через розгалужену мережу Telegram-каналів. Для уникнення ідентифікації продаж відбувався без особистих зустрічей з клієнтами – шляхом так званих «закладок».
Кожен з учасників міжрегіональної групи відповідав за свій напрям роботи – постачання, зберігання «товару», подальший збут і легалізацію коштів, отриманих від наркотрафіку.
Орієнтовний дохід учасників наркоугруповання складав понад 10 млн грн щомісяця.
Правоохоронці провели у цих регіонах 50 обшуків. З незаконного обігу вилучили майже 20 кг солей Альфа-PVР, амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок MDMA, 200 штук марок LSD.
Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 11,5 млн грн.
Крім того, вилучено зброю та набої до неї, 8 автомобілів вартістю понад 200 тис. доларів США, грошові кошти в сумі 47 600 доларів США, 9 200 євро, 393 580 гривень, 10 000 польських злотих.
За результатами слідчих дій затримано 14 учасників міжрегіональної організованої групи.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.