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У Харкові «прикрили» підпільний гральний заклад під виглядом продуктового магазину

У Харкові «прикрили» підпільний гральний заклад під виглядом продуктового магазину

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 49-річний чоловік у нежитловому приміщенні по вул. Владислава Зубенка у Харкові незаконно організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати.

Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «ПРОДУКТИ», «МОРОЗИВО».

Правоохоронці провели обшук у вказаному нежитловому приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а також фальсифікований алкоголь.

Наразі до Київського районного суду Харкова подано клопотання про арешт майна.

Після проведення необхідних експертних досліджень ділку буде повідомлено про підозру.

Агентство Телевидения Новости

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