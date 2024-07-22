У Харкові «прикрили» підпільний гральний заклад під виглядом продуктового магазину

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 49-річний чоловік у нежитловому приміщенні по вул. Владислава Зубенка у Харкові незаконно організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати.

Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «ПРОДУКТИ», «МОРОЗИВО».

Правоохоронці провели обшук у вказаному нежитловому приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а також фальсифікований алкоголь.

Наразі до Київського районного суду Харкова подано клопотання про арешт майна.

Після проведення необхідних експертних досліджень ділку буде повідомлено про підозру.

Агентство Телевидения Новости