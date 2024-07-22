У Харкові «прикрили» підпільний гральний заклад під виглядом продуктового магазину
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 49-річний чоловік у нежитловому приміщенні по вул. Владислава Зубенка у Харкові незаконно організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати.
Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «ПРОДУКТИ», «МОРОЗИВО».
Правоохоронці провели обшук у вказаному нежитловому приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а також фальсифікований алкоголь.
Наразі до Київського районного суду Харкова подано клопотання про арешт майна.
Після проведення необхідних експертних досліджень ділку буде повідомлено про підозру.