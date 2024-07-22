Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:04
Просмотров: 98

У Харкові п’яні 18-річні хлопці накинулися з ножем на двох перехожих та порізали їх

У Харкові п’яні 18-річні хлопці накинулися з ножем на двох перехожих та порізали їх

Близько 21-10 наряд групи реагування роти Управління поліції охорони в Харківській області отримав на службовий планшет по лінії 102 інформацію про погрозу людям фізичною розправою на одній із вулиць Київського району.

Про це повідомляє Управління поліції охорони в Харківській області.

По прибуттю за вказаною адресою поліцейські охорони виявили двох нетверезих 18-річних парубків та двох поранених громадян – 43-річну жінку та 50-річного чоловіка. Правоохоронці негайно затримали хуліганів та викликали на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

З’ясувалось, що хлопці у людному місці вживали алкогольні напої, поводились агресивно та нахабно. Двоє перехожих зробили їм зауваження. Молоді люди дістали предмет, схожий на ніж, і почали наносити чоловіку та жінці удари. На щастя, поліцейські охорони оперативно прибули на місце події.

Постраждалих з порізами м’яких тканин було госпіталізовано. Наразі загрози їхньому життю немає.

Підозрюваних передали слідчо-оперативній групі Харківського районного управління поліції № 1. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 