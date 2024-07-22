У Харкові п’яні 18-річні хлопці накинулися з ножем на двох перехожих та порізали їх

Близько 21-10 наряд групи реагування роти Управління поліції охорони в Харківській області отримав на службовий планшет по лінії 102 інформацію про погрозу людям фізичною розправою на одній із вулиць Київського району.

Про це повідомляє Управління поліції охорони в Харківській області.

По прибуттю за вказаною адресою поліцейські охорони виявили двох нетверезих 18-річних парубків та двох поранених громадян – 43-річну жінку та 50-річного чоловіка. Правоохоронці негайно затримали хуліганів та викликали на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

З’ясувалось, що хлопці у людному місці вживали алкогольні напої, поводились агресивно та нахабно. Двоє перехожих зробили їм зауваження. Молоді люди дістали предмет, схожий на ніж, і почали наносити чоловіку та жінці удари. На щастя, поліцейські охорони оперативно прибули на місце події.

Постраждалих з порізами м’яких тканин було госпіталізовано. Наразі загрози їхньому життю немає.

Підозрюваних передали слідчо-оперативній групі Харківського районного управління поліції № 1. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Агентство Телевидения Новости