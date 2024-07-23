Розповсюджувала газети «Харьков Z» та «Комсомольська правда»: у Харкові судитимуть колаборантку з Ізюма

Жителька міста Ізюм на Харківщині, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну була працювала у відділенні «Укрпошти», під час захоплення міста збройними силами рф добровільно стала пособницею ворога.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У травні 2022 року жінка стала начальницею одного з відділень окупаційного комунального підприємства «Почта Изюма».

Маючи необхідні знання, навички і досвід, жінка організовувала поширення російської пропаганди – жінка надавала вказівки підпорядкованим їй листоношам щодо розповсюдження газет «Харьков Z» та «Комсомольська правда». На шпальтах цих «видань» публікувались матеріали на підтримку держави-агресора, та агітаційні статті, які мали на меті переконувати читачів, що росія не є ворогом.

За клопотанням прокурорів жінці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колаборантку судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річної жінки за фактами пособництва шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також надання засобів для здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости