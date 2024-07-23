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На Харківщині чоловік під час сварки напав на знайому з ножем

На Харківщині чоловік під час сварки напав на знайому з ножем

У Харківській області під час конфлікту чоловік вдарив жінку ножем у живіт. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні., підозрюваного затримали.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

20 липня до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області  надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлена постраждала з колото-різаним пораненням. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження 49-річна жінка отримала від свого 40-річного знайомого під час сварки.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді  позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Агентство Телевидения Новости

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