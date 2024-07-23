На Харківщині викрито трьох жінок, які працювали в окупаційному органі влади

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом жінкам в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювані – мешканки селища Дворічна, які під час силового захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно працевлаштувались до окупаційного органу влади. Колаборантки обійняли посади у так званому «Двуречанском территориальном управлении Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Так, 47-річна жінка стала «и. о. специалиста сектора делопроизводства». Вона займалась веденням діловодства відповідно до стандартів держави-агресорки, а також приймала відвідувачів.

42-річна підозрювана обійняла посаду «и. о. главного специалиста сектора внутренней политики» та відповідала за формування списків пенсіонерів для виплати так званої «матеріальної допомоги» від рф.

Третя колаборантка, якій 37 років, виконувала обов’язки «хозработника». Жінка, серед іншого, вела облік осіб для виплат грошової допомоги.

Після деокупації підозрюваним вдалось втекти, наразі вони переховуються від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости