Поліція встановлює обставини ДТП з вантажівкою у Лозівському районі (фото)

23 липня близько 10:40 до поліції надійшла інформація про те, що неподалік села Катеринівка сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» та «ВАЗ-2109».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Через зіткнення вантажівки та легкового автомобіля на місці аварії не сумісні з життям травми отримав 42-річний пасажир «ВАЗу». З численними травмами трьох пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, та водія доставили до лікарні. Через деякий час в медичному закладі помер 5-річний хлопчик та його 35-річна мати.

Близько 12:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарні померла 5-річна дитина. Ще згодом черговий лікар повідомив, що померла 35-річна мати хлопчика.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та Лозівського РВП.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости