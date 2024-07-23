Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:11
Просмотров: 120

Поліція встановлює обставини ДТП з вантажівкою у Лозівському районі (фото)

Поліція встановлює обставини ДТП з вантажівкою у Лозівському районі (фото)

23 липня близько 10:40 до поліції надійшла інформація про те, що неподалік села Катеринівка сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» та «ВАЗ-2109».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Через зіткнення вантажівки та легкового автомобіля на місці аварії не сумісні з життям травми отримав 42-річний пасажир «ВАЗу». З численними травмами трьох пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, та водія доставили до лікарні. Через деякий час в медичному закладі помер 5-річний хлопчик та його 35-річна мати. 

Близько 12:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарні померла 5-річна дитина. Ще згодом черговий лікар повідомив, що померла 35-річна мати хлопчика.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та Лозівського РВП.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 