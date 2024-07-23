На Харківщині майстер-шахрай з ремонту автомобілів отримав 6 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 26-річного чоловіка в незаконному заволодінні транспортними засобами та шахрайстві, в тому числі вчиненими повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 289, ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець Ізюмщини, який займається ремонтом автомобілів, у липні 2023 року вирішив організувати додатковий «бізнес». Після огляду автівок, які потерпілі привозили йому для ремонту, майстер повідомляв завідомо неправдиву інформацію, що транспортні засоби знаходяться в неробочому стані. Чоловік зазначав, що зможе полагодити автівку, однак це займе тривалий час і потребуватиме замовлення додаткових деталей.

Потерпілі, довіряючи словам зловмисника, залишали йому свої транспортні засоби. Однак майстер і не збирався проводити ремонт, а натомість переганяв автівки своєму знайомому, який займається торгівлею вживаними автомобілями, в якості застави з можливістю викупи, за що отримував гроші.

Спілкуючись з клієнтами, ділок повідомляв, що для замовлення необхідних запчастин треба переказати передоплату на його банківську картку. Строки, коли автомобіль буде готовий, не називав і всіляко уникав відповіді на питання.

Одним з кількох потерпілих виявився військовослужбовець ЗСУ, який привіз ділку на ремонт позашляховик, необхідний для виконання бойових завдань.

Так і не дочекавшись автомобілів через декілька місяців, власники автомобілів звернулись до правоохоронців, завдяки чому місцезнаходження транспортних засобів вдалось встановити та повернути законним власникам.

Схема шахрая була розкрита, тож він поніс відповідальність за протиправну діяльність. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Чоловіка взято під варту в залі суду одразу після оголошення вироку.

Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости