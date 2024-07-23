Двом акторам харківського театру, які виправдовували збройну агресію та втекли до рф, заочно повідомлено про підозру

Співробітники Служби безпеки зібрали докази протиправної діяльності двох акторів з Харкова, які втекли до росії та публічно виправдовують збройну агресію рф проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисники – подружжя акторів одного з харківських театрів. У 2023 році вони виїхали до країни-агресорки та почали активно підігравати ворожій пропаганді.

За даними слідства, чоловік розміщував на своїй сторінці у російській соціальній мережі «ВКонтакте» дописи з виправдовуванням російської агресії проти України та вихваляв її учасників. Він стверджував, що російсько-українська війна є нібито вимушеною жертвою в ім’я росії та її майбутнього. Крім того, він героїзував російських військових та називав їх «цвєтом нации».

Жінка у свою чергу публікувала в соцмережах заїжджені кремлівські наративи про «укронацистов», про «восемь лет бомбили Донбасс» та про нібито утиски російськомовного населення у Харкові.

Також, українське акторське подружжя брало участь у записі російських пропагандистських відеороликів, де ганьбило Україну і українців та розповсюджувало наративи брехливої роспропаганди.

Ініційована Службою безпеки комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза мовлення підтвердила протиправний характер їхніх висловлювань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом пропагандистам про підозру за ознаками ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до передбаченої законом кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Агентство Телевидения Новости