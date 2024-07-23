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Двом акторам харківського театру, які виправдовували збройну агресію та втекли до рф, заочно повідомлено про підозру

Двом акторам харківського театру, які виправдовували збройну агресію та втекли до рф, заочно повідомлено про підозру

Співробітники Служби безпеки зібрали докази протиправної діяльності двох акторів з Харкова, які втекли до росії та публічно виправдовують збройну агресію рф проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисники – подружжя акторів одного з харківських театрів. У 2023 році вони виїхали до країни-агресорки та почали активно підігравати ворожій пропаганді.

За даними слідства, чоловік розміщував на своїй сторінці у російській соціальній мережі «ВКонтакте» дописи з виправдовуванням російської агресії проти України та вихваляв її учасників. Він стверджував, що російсько-українська війна є нібито вимушеною жертвою в ім’я росії та її майбутнього. Крім того, він героїзував російських військових та називав їх «цвєтом нации».

Жінка у свою чергу публікувала в соцмережах заїжджені кремлівські наративи про «укронацистов», про «восемь лет бомбили Донбасс» та про нібито утиски російськомовного населення у Харкові.

Також, українське акторське подружжя брало участь у записі російських пропагандистських відеороликів, де ганьбило Україну і українців та розповсюджувало наративи брехливої роспропаганди.

Ініційована Службою безпеки комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза мовлення підтвердила протиправний характер їхніх висловлювань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом пропагандистам про підозру за ознаками ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до передбаченої законом кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Агентство Телевидения Новости

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