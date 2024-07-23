На Харківщині поліція затримала грабіжника: поцупив з будинку золото та гроші

На Харківщині поліція затримала чоловіка за скоєння грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник проник до приватного домоволодіння, заволодів грошима та ювелірними виробами, однак був помічений сусідом потерпілої.

Слідчі зʼясували, що 37-річний харківʼянин знаходився в селищі Бабаї. Через вікно він проник до чужого домоволодіння, звідки поцупив гроші, золоті прикраси та відеореєстратор.

Коли зловмисник покидав будинок, його помітив сусід потерпілої жінки.За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости