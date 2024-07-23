У Харкові за домашнє насильство чоловіка притягнуто до відповідальності
Мешканець Салтівського району протягом тривалого часу систематично вчиняв психологічне насильство щодо 48-річного брата.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Дана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
Надалі кривдник продовжував вчиняти факти домашнього насильства до родича, тому суд виніс обмежувальний припис та встановив відповідні обмеження, серед яких заборона у будь-який спосіб контактувати з постраждалим. Однак правопорушник неодноразово порушував ці обмеження.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.
Порушнику повідомлено про підозру у скоєння злочинів.
Матеріали кримінальних проваджень направлені до суду.