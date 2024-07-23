У Харкові за домашнє насильство чоловіка притягнуто до відповідальності

Мешканець Салтівського району протягом тривалого часу систематично вчиняв психологічне насильство щодо 48-річного брата.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Надалі кривдник продовжував вчиняти факти домашнього насильства до родича, тому суд виніс обмежувальний припис та встановив відповідні обмеження, серед яких заборона у будь-який спосіб контактувати з постраждалим. Однак правопорушник неодноразово порушував ці обмеження.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.

Порушнику повідомлено про підозру у скоєння злочинів.

Матеріали кримінальних проваджень направлені до суду.

Агентство Телевидения Новости