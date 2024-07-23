11 разів атакували окупанти на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 23.07.2024 щодо російського вторгнення.

Ворог продовжує найактивніше атакувати на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку без особливих змін – окупанти безуспішно 11 разів атакували у районах Глибокого, Тихого і Вовчанська. Також ворог активно залучав авіаційну компоненту – скинув понад десяток КАБів поблизу шести різних населених пунктів.

На Куп’янському напрямку відбулись марні спроби окупантів просунутись вперед у районах Петропавлівки, Глушківки, Андріївки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість спроб окупантів покращити тактичне положення збільшилась до дев’яти. Сім з цих боєзіткнень тривають в районах сіл Макіївка та Невське.

На Сіверському напрямку сьогодні наші воїни вісім разів жорстко припинили активність загарбників біля Виїмки, Переїзного, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку продовжуються бої в районах Часового Яру і Васюківки. Зазнав невдачі ворог ще у трьох атаках – неподалік Новомаркового, Оріхово-Василівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку триває бій у двох локаціях неподалік Залізного. Дві атаки росіян там вже відбито. Чотири раз отримали відкоша загарбники біля Північного, ще одна ворожа атака захлинулась поблизу Торецька. По цьому місту терористи сьогодні завдали аж п’ять авіаударів – скинули загалом десяток КАБів.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 27 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають 12 штурмових дій – йдуть бої в районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Окрім того, ворог загалом скинув сім КАБів біля Вовчого, а НАРами бив у бік Олександрополя та згаданої раніше Новоселівки Першої.

Агентство Телевидения Новости