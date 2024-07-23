Окупанти дроном вдарили по автобусній зупинці на Харківщині: поранено чоловіка

23 липня військові рф вдарили FPV-дроном по зупинці громадського транспорту у Куп’янську.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дістав поранення цивільний 41-річний чоловік. З тілесними ушкодженнями його доставили до харківської лікарні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости