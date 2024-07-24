У Харкові поліція викрила любителя конопель: вартість вилученої сировини становить близько 1 млн грн

У передмісті у приватному секторі чоловік вирощував рослини коноплі, виготовляв з них канабіс та продавав.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Організував «бізнес» 50-річний мешканець Харкова.

23 липня в ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили кущі рослин коноплі, канабіс у висушеному та частково подрібненому стані загальною вагою близько 500 грамів, саморобні пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги, пакети для пакування.

Вартість вилученої наркосировини та наркотичного засобу канабіс за цінами «чорного ринку» становить близько 1 мільйона гривень.

Організатор затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости