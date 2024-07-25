У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів Володимиру Зеленському про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

Про це Президент повідомив у Telegram.

«Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди», – написав Зеленський.

Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

Агентство Телевидения Новости