Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:11
Просмотров: 30

У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів Володимиру Зеленському про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

Про це Президент повідомив у Telegram.

«Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди», – написав Зеленський.

Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 