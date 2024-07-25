У закупівлі деревини за завищеними цінами для підрозділів ЗСУ на Харківщині та Луганщині підозрюють сімох людей

Детективи БЕБ повідомили про підозру організатору та шести членам злочинної організації у зловживанні службовим становищем та заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України

Пʼятеро підозрюваних перебувають під вартою, один під домашнім арештом, ще одна фігурантка втекла за кордон.

Слідство встановило, що колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу однієї з областей створив злочинну організацію з діючих службових осіб та фізичних осіб підприємців для заволодіння державними коштами.

Фігуранти за попередніми домовленостями без проведення публічних закупівель, а за прямими договорами за значно завищеними цінами купували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях.

Загалом для цих потреб було виділено 350 млн грн державних коштів, з яких майже 90 млн грн привласнили.

Наразі організатору та членам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости