Руйнації та пожежі після обстрілів: правоохоронці показали наслідки ударів по Харківщині

25 липня о 10:00 окупанти завдали авіаційного удару по селу Руська Лозова Харківського району. Поранено двох людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, російська армія вдарила по населеному пункту УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Також у четвер приблизно о 12:30 після обстрілу села Волохівське Чугуївського району загорілись житлові будинки. Опіки та поранення дістав 43-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні.

Близько 17:25 зс рф завдали авіаударів по селу Пристін Купʼянського району. Зазнали поранень двоє чоловіків віком 71 та 72 років і 69-річна жінка. Пошкоджено будинок. За попередніми даними, війська рф застосували по селу два КАБ-250.

Кількість постраждалих а процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости