У Чугуївському районі на Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

26 липня окупанти обстріляли село Волохівка Чугуївського району: загинув 58-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також о 5:35 зс рф завдали авіаційних ударів по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранень зазнали двоє чоловіків 60 та 54 років. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома КАБ-250.

Ввечері 25 липня внаслідок ворожого обстрілу с. Кирилівка Чугуївського району поранено 47-річну жінку.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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