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У центрі Харкова міняють водовід, розташований під проїжджою частиною

У центрі Харкова міняють водовід, розташований під проїжджою частиною

Харківські комунальники розпочали виконання комплексних робіт на трубопроводі вулицею Квітки-Основ’яненка. Воду жителям на час робіт обіцяють не відключати.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Під час проведення відновлювальних заходів мінятимуть ділянку магістралі довжиною 500 метрів та діаметром 160 мм.

«Також встановимо нові пожежні гідранти та запірно-регулюючу арматуру, реконструюємо оглядові колодязі та водопровідні камери. Трубопровід проходить під проїжджою частиною, також там розміщені інші комунікації міської інфраструктури. На час ремонту подача води харків’янам здійснюватиметься у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Також у Шевченківському районі ремонтники усунули аварійні ситуації на об’єктах водопостачання на проспекті Науки, вулицях 23 Серпня та Шекспіра. Усього ж з початку року в районі ліквідовано 245 аварій на водоводах, відремонтовано 270 оглядових колодязів та здійснено перекладку понад 900 метрів водопровідних мереж.

Агентство Телевидения Новости

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