Влаштувалася на роботу в міграційну службу при окупантах: правоохоронці Харківщини викрили колаборантку

На Харківщині під час російського захоплення міста Балаклія Ізюмського району місцева жителька добровільно погодилась працювати на ворога. Вона обійняла посаду «инспектора отдела миграционной службы УВД ВГА Харьковской области», уклавши «трудовий договір».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка займалась складанням та веденням табелів обліку відпрацьованого робочого часу та нарахуванням грошового забезпечення працівникам «народної міліції».

Крім цього, вона вела особистий прийом місцевих мешканців, в ході якого отримувала анкетні дані громадян та складала інформативні довідки щодо підтвердження місця проживання громадян, які передавались керівництву окупаційної адміністрації.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 61-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нині підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости