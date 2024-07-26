Забезпечувала проходження російської військової техніки Куп’янськом: суд оголосив вирок зрадниці з Харківщини

За матеріалами ДБР суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавив спеціального звання колишню співробітницю правоохоронного органу з Куп’янського району Харківщини, яка перейшла на бік ворога після повномасштабного збройного вторгнення окупантів.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

На вимогу загарбників вона забезпечувала серед іншого безперешкодне проходження колон російської військової техніки Куп’янськом. Аби догодити своїм кураторам, на службовому автомобілі особисто супроводжувала ворожу техніку на тимчасово окупованій території.

Під час звільнення регіону жінка втекла разом із військовими рф.

Суд визнав її винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та заочно призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости