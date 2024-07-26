«Тепломережі» просять харків’ян сплатити борги за тепло та гарячу воду

КП «Харківські теплові мережі» звертається до споживачів з проханням погасити заборгованість за тепло та гарячу воду.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказав фінансовий директор КП «ХТМ» Ігор Горішний, на сьогодні сума боргу населення складає понад 7 млрд грн. Щоб стало пройти опалювальний сезон, комунальникам за літо необхідно повністю децентралізувати систему опалення, що потребує значних фінансових ресурсів.

Оплата споживачів є основним джерелом фінансування «Тепломереж», тому підприємство звертається до харків’ян з проханням якнайшвидше погасити борги.Ігор Горішний нагадав, що у травні цього року набрав чинності закон, згідно з яким постачальники комунальних послуг можуть стягувати заборгованість зі споживачів через суд. Тільки за 2023 рік і перше півріччя 2024-го на користь підприємства було винесено понад 10 тис. судових рішень на загальну суму 560 млн грн.

«Коли ми надсилаємо смс-повідомлення, що готуються позови до суду, то вони дійсно готуються. Але ми завжди готові йти назустріч, якщо людина веде діалог. Якщо ж боржник не йде на контакт, у нас немає іншого виходу, як спиратися на закон. Якщо судове рішення вже винесене, то ми не можемо вплинути на його хід. Тоді можливе блокування рахунків, арешт майна, автомобілів, земельних ділянок», – зазначив Ігор Горішний.

Агентство Телевидения Новости