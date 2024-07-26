У Харкові затримали грабіжника: відібрав у перехожого мобільний телефон

Затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

25 липня ввечері, під час патрулювання Шевченківського району міста, патрульні отримали виклик про грабіж.

Заявник повідомив, що незнайомий чоловік на вулиці Целіноградській завдав йому тілесні ушкодження та відкритим шляхом заволодів мобільним телефоном, після чого пішов з місця події в невідомому напрямку.

Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування. Як згодом з’ясувалось, чоловік намагався сховати мобільний телефон, який належав заявнику.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости