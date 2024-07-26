На Харківщині викрито двох жінок: працювали в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час силового захоплення Куп’янщини збройними силами рф мешканки селища Дворічна добровільно пішли на співпрацю з ворогом та влаштувались на роботу до так званого «Двуречанского территориального управления Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Так, 38-річна жінка стала «и. о. главного специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры». Вона займалась підготовкою службової документації, а також здійснювала робочі візити до сільськогосподарських підприємств, розташованих на території громади.

Друга підозрювана — 35-річна жінка, яка обійняла посаду «исполняющей обязанности специалиста по экологии и природным ресурсам отдела ЖКХ». Вона готувала документацію відділу та, серед іншого, збирала паспортні дані місцевих мешканців.

Наразі обидві підозрювані переховуються від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости